O Globoplay estreia hoje o documentário "Palmeiras, 13 Finais", que mostra bastidores e conta a história da conquista do título do Brasileirão 2022 em quatro episódios. A produção, feita em parceria com a TV Palmeiras/FAM, tem como mote principal a reta final da campanha vencedora do time de Abel Ferreira a partir da eliminação na semifinal da Libertadores para o Athletico Paranaense.

Uma fala do próprio treinador português que gerou um pacto com os jogadores inspirou o título da série documental. "Meus amigos, faço só um pedido: aceitem, aceitem... Deem os parabéns ao nosso adversário, que não têm culpa nenhuma. Temos 13 finais até o fim. Com esta atitude, 13 finais até o fim! Isso vocês têm de meter em vossas cabeças", disse Abel Ferreira após o empate em 2 a 2 contra o Furacão, que acabou deixando o Palmeiras fora da decisão continental após dois títulos consecutivos.

A conquista do Brasileirão nem precisou exatamente de "13 finais", já que o Palmeiras confirmou o título ainda na 35ª rodada, no dia 2 de novembro do ano passado. A trajetória até o grito de "campeão" é contada em episódios com cerca de 25 minutos de duração, trazendo imagens de bastidores, entrevistas com Abel Ferreira, Gustavo Scarpa, Endrick, Marcos Rocha, Dudu, Rony, Weverton, Raphael Veiga, Danilo e Gustavo Gómez, entre outros ao longo da campanha.