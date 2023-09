O SBT conseguiu sua maior média de audiência com futebol na temporada 2023 na transmissão de Corinthians 1 x 1 Fortaleza, jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Na partida que marcou a estreia do narrador Cleber Machado na emissora, o canal de Silvio Santos registrou média de 13,3 pontos em São Paulo, de acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media. O jogo foi sintonizado por 22% dos televisores ligados entre 21h31 e 23h27.

O resultado superou por pouco o jogo anterior, no dia 29 de agosto, quando o Corinthians conseguiu sua classificação contra o Estudiantes-ARG nas quartas de final e marcou 13 pontos. Aquela partida teve disputa de pênaltis, o que naturalmente elevou seu índice, já que o pico de audiência na ocasião foi maior que o de ontem (16 pontos, contra os 15,1 registrados na ida da semifinal às 23h20). A tendência em mata-matas equilibrados é que o jogo da volta sempre desperte mais interesse do público.

Com o empate de ontem na Neo Química Arena, o SBT garantiu a vice-liderança no período com bola rolando. A TV Globo liderou com 19,1 pontos nesse recorte. A Record ficou em terceiro lugar, com 5,3 pontos. A Band marcou 1,3 ponto. A RedeTV! fez 0,4. Cada ponto no Ibope em São Paulo equivale a 206;674 espectadores, ou 76.953 domicílios.