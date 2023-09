O narrador Cleber Machado estreia oficialmente hoje no SBT com a transmissão de Corinthians x Fortaleza, duelo de ida válido pela semifinal da Copa Sul-Americana que será realizado a partir das 21h30 (horário de Brasília). Quando iniciar a transmissão, o jornalista vai completar um feito histórico: narrar jogos pelas três maiores emissoras do Brasil em uma mesma temporada.

Cleber Machado começou o ano de 2023 ainda na TV Globo, onde estava desde 1988. Narrou dois títulos do Palmeiras, primeiro a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no dia 25 de janeiro, em vitória da base alviverde contra o América-MG. No fim de semana seguinte, dia 28 de janeiro, Cleber trabalhou no Palmeiras 4 x 3 Flamengo que rendeu ao time profissional do Verdão o título da Supercopa do Brasil.

A TV Globo dispensou Cleber Machado no dia 22 de março. Poucos dias depois, foi convidado a narrar os dois jogos da final do Paulistão 2023 na Record. Topou o convite e fez a cobertura de mais um título do Palmeiras após bater o Água Santa na grande decisão no dia 9 de abril. Desde então, o narrador atuou no streaming pelo Prime Video, da Amazon, e narrou a Copa do Brasil, inclusive fazendo a final que deu o título inédito ao São Paulo diante do Flamengo no último domingo (24).