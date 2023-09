O narrador Cleber Machado inicia na próxima terça-feira (26) uma nova fase em sua carreira, agora como contratado do SBT. Após mais de 30 anos na Globo, de onde saiu em março deste ano, o profissional volta a ter acordo fixo com uma emissora de televisão, mas não ficou parado nesse tempo. Pelo contrário. Como ele mesmo define, foram seis meses "intensos".

Cleber estreia na emissora de Silvio Santos com a narração do primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana entre Corinthians e Fortaleza, que começa às 21h30 (horário de Brasília). Desde que saiu da Globo, o narrador já fez as finais do Paulistão 2023 na Record e participou de várias fases da Copa do Brasil no streaming Amazon Prime Video, além de dar diversas entrevistas e fazer participações em programas e podcasts.

Em entrevista exclusiva à coluna, Cleber Machado revelou detalhes de como fechou com o SBT, da recepção que teve de seus novos colegas, o primeiro contato com Téo José após o anúncio da contratação, e até como foi o reencontro com antigos chefes da Globo durante a final da Copa do Brasil no último domingo no Maracanã, quando ele trabalhou em Flamengo 0 x 1 São Paulo pelo Prime Video.