A terceira etapa do STU, o Circuito Brasileiro de Skate, vai ganhar espaço dentro do "Esporte Espetacular", da TV Globo, no próximo domingo (24). A atração exibe a final masculina da modalidade park ao vivo a partir das 11h (horário de Brasília). A narração será de Sergio Arenillas, com comentários de Geninho Amaral.

A cobertura da Globo terá a transmissão completa do evento na TV por assinatura. No sábado (23), o sportv3 transmite as semifinais do street feminino a partir de 13h20, As semifinais do park masculino entram às 15h.

No domingo, as finais do park feminino acontecem mais cedo, às 9h50, com transmissão do sportv. Mais tarde, às 14h, o sportv3 transmite a final do street masculino. O street feminino passa nesse mesmo canal às 15h.