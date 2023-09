A estreia de Neymar na Liga dos Campeões da Ásia teve bem mais sucesso na TV do que no campo. Se o Al-Hilal sofreu para conquistar um empate nos minutos finais em casa contra o Navbahor, do Uzbequistão, por 1 a 1, com atuação apagada do craque brasileiro, por aqui a ESPN pode comemorar a liderança geral da TV paga com a transmissão exclusiva da partida.

De acordo com dados do Ibope referentes ao total de domicílios com TV por assinatura, a ESPN alcançou cerca de 300 mil casas na tarde da última segunda-feira (18) com a exibição do primeiro jogo que Neymar realizou pelo Al-Hilal na condição de titular desde a chegada ao clube saudita. A audiência da ESPN foi 17% acima do segundo colocado no ranking geral.

O interesse em Neymar alavancou também a edição do SportsCenter que fez o pós-jogo de Al-Hilal x Navbahor. O programa liderou entre os canais esportivos com 195% mais audiência que o segundo colocado no segmento.