Participou de coberturas marcantes, como a Copa do Mundo de 2022 in loco no Qatar. Demonstrava nas transmissões interesse, esforço contínuo para estudar táticas e outras questões do futebol mais moderno, deixando para trás qualquer estereótipo de ex-jogador que poderia comentar apenas com base no que viveu nos campos. E fazia isso sem usar termos complicados, um motivo bastante forte para entender por que era tão querido pela audiência.

Em tempos nos quais a internet e suas redes sociais incentivam personalidades estridentes e opiniões feitas para bolhas, sempre foi muito bom contar com uma figura importante como Pedrinho, pelo que foi em campo e pela identificação que tinha com um clube do tamanho do Vasco, exercendo sua função de maneira educada e equilibrada.

Pedrinho deixa a Globo em um ano no qual a empresa, por motivos diferentes, já deixou de contar com jornalistas muito conhecidos por análises mais ponderadas: PVC, hoje no Paramount+ e colunista do UOL, e Maurício Noriega.

A Globo ainda tem bons nomes nos comentários, tanto jornalistas como ex-jogadores. Mas hoje perdeu um nome forte em nome de "novos projetos" pessoais que Pedrinho ainda não revelou quais serão. Especula-se que seja alguma função no futebol, mas não há nada oficial até o momento da publicação deste texto.

Em nota enviada à coluna, a Comunicação da Globo disse o seguinte: "Pedrinho não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo. A decisão pela saída partiu do comentarista, que pretende se dedicar a projetos pessoais".