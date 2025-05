Impeachment, indiciamento, dívida: a normalização do absurdo no Corinthians

Ontem, finalmente, Augusto Melo sofreu o impeachment e foi afastado da presidência do Timão. Dos 236 conselheiros presentes, 176 votaram para defenestrá-lo.

O dirigente sai depois de aumentar a dívida do clube em centenas de milhões e transformá-lo em caso de polícia, literalmente. Depois de ser indiciado por furto, lavagem de dinheiro e associação criminosa, no caso da Vai de Bet, o primeiro grande contrato da sua gestão. Depois de ver dinheiro de sua responsabilidade ir parar em contas ligadas ao PCC.

Deixa a instituição afundada em uma dívida de mais de 2 bilhões de reais, parte grande da qual é com o Estado — comigo, com você, com a Viúva. Viu a Gaviões da Fiel organizar uma vaquinha para ajudar a pagar o que o Corinthians deve à Caixa, pela construção da Arena. Com a condição expressa de que nenhum centavo passasse pelo clube.