Flamengo aproveita problema crônico e inacreditável do Palmeiras

É inconcebível que um dos melhores times do país, de um dos clubes mais ricos, com a comissão técnica mais longeva, não consiga resolver um problema tão simples quanto converter pênaltis. Um fundamento básico do futebol, dominado por equipes da série C, como vimos nessa semana na Copa do Brasil.

Hoje, o Palmeiras perdeu a oportunidade de abrir o placar contra o Flamengo, dentro de casa, aos 17 minutos do primeiro tempo. Ganhar a vantagem, obrigar o adversário a se abrir e buscar o empate, oferecendo espaços para o Alviverde ampliar o placar. De novo, perdeu. Agora, com Piquerez.

Como a vida pune, viu a arbitragem assinalar um penal para o Rubro-negro, também com o auxílio do VAR. Arrascaeta não cometeu o mesmo erro. Na frente, os cariocas aproveitaram um vacilo do rival e marcaram o segundo, com Ayrton Lucas, aos 42 da etapa final.