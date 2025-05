A grande diferença entre Estêvão e Neymar

Ontem, Estêvão marcou dois gols e saiu de campo ovacionado por uma torcida que já sente enorme saudades da sua Cria. Visivelmente emocionado, reverenciou os presentes e, em entrevista, contou que tem ficado até mais tarde nos treinos e no estádio, querendo aproveitar cada minuto antes de partir para a Inglaterra.

Já Neymar finalmente voltou ao Santos após se recuperar de (outra) lesão. Entrou bem aos 20 do segundo tempo, construiu algumas oportunidades, converteu o seu pênalti, mas viu a equipe ser eliminada da Copa do Brasil na primeira fase que disputou, para um time da Série B, no momento em que ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Em entrevista, disse que não sabe se vai renovar e bancou, sem qualquer demonstração de empatia: "Eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Você viu que em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença. Primeiro jogo que eu voltei, mas acho que não pode depender só de mim. Todo mundo sabe a situação que a gente está e precisamos de todos os jogadores pra sair dessa situação." Ao fundo, os gritos dos milhares de apoiadores do CRB vazavam pelos microfones: "Ei, Neymar, vai tomar no c?"

Estêvão pode não se transformar em uma grande estrela internacional. Pode não virar o ídolo de uma geração. Estrela do videogame. Dono de bilhões. Uma das figuras mais conhecidas do mundo. Talvez. Mas Estêvão mostra dia a dia que é capaz de amar e se importar com algo além dele. Que sabe respeitar quem o venera.

Não sou capaz de dizer o mesmo de NJR.

