Clubes boicotam CBF, mas parecem conformados

SEM CLUBE NÃO TEM FUTEBOL

O futuro do futebol brasileiro precisa ser pautado pela democracia, transparência e representatividade.

Neste domingo, haverá eleição para o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não compareceremos à votação por discordarmos do processo vigente.

Estaremos prontos para conversar com a nova gestão, a partir da próxima semana, para que juntos possamos debater como mudar o processo eleitoral e outras demandas dos clubes em prol de um futebol cada vez melhor.

Ou seja, a gente vai ficar em casa, mas sabemos que Xaud será eleito e estamos aqui prontos para conversar com esta "nova gestão", desejando mudança. Anotem aí que estamos chateados.

Parece pouco incisivo diante do cenário dantesco que assombra a confederação há décadas. Vale lembrar que todos os últimos presidentes foram defenestrados do cargo de algum forma e que, desde 1989, não há pleito com mais de um candidato.