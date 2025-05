Estádios vazios na Copa do Brasil deveriam servir de alerta aos clubes

Semana passada escrevi sobre o preço dos nossos ingressos, listando alguns públicos tacanhos dos dias anteriores. Como tudo no Brasil, sempre pode piorar.

Se a Arena do Grêmio parecia triste com 15 mil pessoas, imaginem ontem, com 13 mil torcedores, que acabaram por testemunhar a deprimente derrota para o CSA. Treze mil. Em um confronto decisivo de Copa do Brasil.

Quinze mil é o número de entradas vendidas até agora para o jogo desta noite entre Flamengo e Botafogo-PB. Também decisiva, no Maracanã, para a maior torcida do país.