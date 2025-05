Médica do Corinthians foi demitida por machismo?

Quando uma mulher inserida em um ambiente quase 100% masculino perde o emprego, é inevitável especular sobre a presença de misoginia. Ela teria sido limada tão rápido se fosse homem? Acharam mais fácil cortá-la por ser mulher?

Ana Carolina Côrte, ex-chefe do departamento médico do Corinthians, era a única mulher ocupando esta posição no futebol brasileiro da elite. Presença feminina praticamente exclusiva nos bancos de reserva ou dentro de campo, ao atender algum atleta do Timão. Chamava a atenção e era, para muitas mulheres, uma referência de algo que às vezes parece impossível: chegar lá.

Bastante elogiada por atletas, ela passou sete anos no clube. Por supostos atritos e o tratamento dado a Matheuzinho — criticado publicamente por Dorival — foi demitida sumariamente.