Na pré-lista da seleção, Neymar prova que não é burro

Don't be dumb. Não seja burro. Esta era a frase estampada na jaqueta que Neymar usou para comparecer à final da Kings League, no Allianz Parque, no mesmo dia em que o Santos perdeu para o Corinthians, na Neo Química Arena.

Neymar não é burro. Mais uma vez, ele deixou de lado os companheiros de equipe, afundados na zona de rebaixamento, para comparecer a um compromisso comercial. Foi fazer preleção para os jogadores do Furia, não os do Peixe.

Neymar não é burro. Com um problema muscular às vésperas da semifinal do Paulista, passou seis horas na Sapucaí.