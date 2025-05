Chapa de Xaud para presidência da CBF tem primeira mulher vice da história

Samir Xaud acaba de protocolar sua chapa para concorrer oficialmente à presidência da CBF. A novidade: pela primeira vez na história, uma mulher pode se tornar vice-presidente da entidade. Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol, foi a primeira convidada por Xaud a compor o grupo de oito vice-presidentes.

A coluna conversou com Ramalho. "Estou muito feliz por fazer parte desse momento de renovação, que não acontece só nas palavras. Xaud reconhece a importância das mulheres na chapa e sei da minha responsabilidade em abrir espaço para outras também. Sejam diretoras, presidentes de clube, afinal sabemos quantas mulheres competentes há neste espaço", completou.

Perguntada sobre o histórico misógino da CBF, Ramalho disse que este é apenas o pontapé inicial. "Não tem cabimento, em 2025, com a aproximação da Copa do Mundo de 2027 e o crescimento do futebol feminino, ter um ambiente só masculino na CBF. Queremos mais mulheres em posição de gestão. Por isso, a importância de eu estar neste cargo eletivo, levantando esta bandeira."