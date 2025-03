Flamengo coloca disputa comercial acima de luta antirracista?

Os clubes brasileiros reafirmam seu compromisso com a luta contra o racismo e com a promoção de um futebol inclusivo e respeitoso. Não aceitaremos calados nenhum tipo de discriminação, seja em campo, nas arquibancadas ou nas declarações de dirigentes."

Antes tarde do que mais tarde. Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vitória, Ferroviária, Paysandu, Remo, Volta Redonda, ABC, Brusque, Guarani e Sampaio Corrêa assinaram a nota. Se você deu falta do Flamengo nesta lista é porque faltou mesmo.

O Rubro-negro optou por não assinar o documento, justificando que confrontar a Conmebol é papel da CBF, e não da liga. A atual relação com os colegas pode ser o verdadeiro problema por trás da decisão: o Flamengo se sente prejudicado pelo acordo com a Globo e vem questionando os termos do acerto.

Seja por este ou qualquer outro motivo, o que pode ser mais importante do que o clube com a maior torcida do Brasil se posicionar contra o racismo? O que tornaria razoável o silêncio em um momento tão grave? O que justificaria estar do lado errado da história?

Como me escreveu um colega, citando a grande Marília Mendonça na música Ausência: "Não receber mensagem também é mensagem".

