O silêncio ensurdecedor de CBF e clubes diante do racismo na Conmebol

Como se não bastassem as sanções risíveis aplicadas no caso Luighi e o discurso vazio no sorteio oficial das principais competições da entidade, precisamos ver o presidente da Conmebol comparar os clubes brasileiros com a Chita, do Tarzan. A Libertadores é o herói fortão, nós somos o chimpanzé amigão.

Dizem que de onde nada se espera é que nada vem mesmo. Lamento admitir, porém, que eu esperava uma reação vigorosa do lado de cá. Esperava, no mínimo, as populares notas de repúdio, um posicionamento nas redes, um postzinho qualquer. Nada. Ou quase nada. Praticamente nenhum clube se pronunciou de maneira oficial e a maioria dos dirigentes que falou o fez depois de questionamentos da imprensa, respondendo coisas como "somos contra o racismo". Poxa, que bom. Só faltava dizer que era a favor.

O chefe da entidade que comanda o futebol do continente saliva racismo, e os representantes do país mais rico e mais vencedor da atualidade respondem como? Com silêncio.