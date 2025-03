Discurso do presidente mostra importância que Conmebol dá ao racismo

Acabo de ver também o trecho de uma entrevista com Domínguez, na porta do evento. O repórter pergunta se ele conseguiria imaginar a Libertadores sem equipes brasileiras. A resposta, toda risonha: "Isso seria como Tarzan sem Chita".

Este é o nível.

Ainda sem uma punição decente, o Cerro caiu no grupo do Palmeiras, impedindo por ora que o assunto morra nos corredores da Conmebol. A esperança de que algo positivo e concreto aconteça, no entanto, é mínima.

Na melhor oportunidade do ano para mostrar comprometimento com algo tão grave quanto o racismo, a entidade máxima do futebol sul-americano preferiu ocupar seu tempo (e dinheiro) com animações bobas, mascotes toscos e piadas sem graça. Quem se surpreendeu?

