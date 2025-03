Derrota para o Corinthians escancara a realidade do Palmeiras de 2025

Com mais de 20 finalizações contra um adversário que chegou pouquíssimo à sua meta, o Palmeiras, de novo, não venceu em casa. Ineficiente, sem criatividade e com falhas sucessivas, o time, de novo, dependeu de Estêvão para encontrar alguma esperança. No fim das contas, perdeu para o Corinthians e uma invencibilidade no Derby dentro de casa que já durava 10 confrontos.

Não foi acidente e não foi a primeira vez. Contra clubes da Série A no Campeonato Paulista, a equipe de Abel Ferreira só marcou duas vezes no Allianz Parque. Dois gols em cinco partidas.

A dura realidade vai se descortinando para a torcida alviverde: o elenco ainda não deu bom. O Palmeiras não fez um único grande jogo contra adversários fortes neste ano. Mesmo quando dominou, na posse de bola e nas finalizações, até quando teve um a mais e pênalti no finalzinho, mesmo com o apoio da torcida, mesmo "jogando bem", não conseguiu refletir isso no placar.