CBF: com Leila e Textor, Ednaldo alcança apoio de mais de 20 clubes

Com a saída de Ronaldo da corrida, o caminho ficou aberto para Ednaldo Rodrigues. Buscando a reeleição na CBF, o dirigente, ao que tudo indica, vai jogar sozinho.

Hoje, Leila Pereira anunciou seu apoio. Ontem, tinha sido Textor. Segundo a coluna apurou, além de 25 das 27 federações estaduais, o atual presidente já recebeu subscrições formais de apoio de mais de 20 dos 40 clubes que participam do pleito. Lembrando que no processo da confederação, o voto das federações tem peso 3; dos clubes da série A, 2; e da série B, 1. Logo, ele poderia vencer só com os presidentes de federação. Já tem mais de 20 clubes comprometidos.

Seguindo os ritos do Estatuto, Ednaldo anunciou ontem a data do pleito: 24 de março, véspera do confronto com a Argentina. Chapas podem ser inscritas até o dia 19. Além do presidente, serão definidos oito vices, três membros efetivos e três suplentes para o Conselho Fiscal. Todos com mandato de quatro anos.