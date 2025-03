Ronaldo tinha série de conflitos de interesses a resolver antes da CBF

É praxe os clubes pagarem bônus para jogadores convocados por suas seleções. Afinal, eles ganham visibilidade e ficam mais valorizados no mercado. Por sua vez, o jogador convocado repassa parte de seus ganhos a seus agentes. Com Ronaldo na CBF, qualquer convocação de Rodrygo ou Tamires configuraria claro conflito de interesses, afinal ele estaria nas duas pontas: a de quem convoca e a de quem fatura com a convocação.

Capitã da seleção brasileira Tamires durante confronto com a França pelas Olimpíadas de Paris Imagem: Robert Cianflone/Getty Images

PATROCINADORES

A Octagon trabalha com marcas como MasterCard, Adidas, Nike, Centauro, Budweiser, Banco Inter, BetFair, XP Investimentos e Mercado Livre. Os atuais patrocinadores globais da CBF são Betano, Latam Adelta, MasterCard, Mercado Livre, Michelob Ultra e Rexona. Os patrocinadores regionais são BYD, Gran Centenario Tequila, Inter Rapidisito, Lowes e TCL.

Desde 2022 Ronaldo é embaixador da BetFair, negócio fechado via Octagon. A CBF é patrocinada pela Betano, que comprou os naming rights do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil até o fim de 2026. Ronaldo precisaria abrir mão do seu contrato com a BetFair, em nome da isenção e do conflito com a patrocinadora oficial da entidade.

MasterCard e MercadoLivre são patrocinadores globais da CBF e são representados pela Octagon. Ronaldo não poderia comandar uma entidade que negocia com a própria empresa.