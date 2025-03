'Ronaldo nunca quis ser presidente da CBF': cronologia mostra não campanha

Dois meses após anunciar a candidatura e ainda sem iniciar as viagens pelo país, Ronaldo encaminhou uma carta para Fifa, Conmebol e CBF questionando o processo eleitoral da instituição, solicitando que a data da eleição fosse definida com 30 dias de antecedência (em vez de oito) e pedindo supervisão da Fifa — que já supervisiona o processo.

A carta de Ronaldo soou entre vários atores como um pedido para ganhar tempo, já que ele não vinha fazendo campanha. Ao questionar o processo eleitoral, ele também acabou direcionando a crítica a quem aprovou as regras do estatuto: as próprias federações.

No dia 27 de fevereiro, véspera de carnaval e 70 dias após o anúncio oficial de sua candidatura, Ronaldo encaminhou e-mail para todas as federações solicitando um "encontro para conversarmos sobre o futuro do nosso futebol". Afirmou: "minha agenda está aberta para ajustarmos a melhor data e local, e faço questão de visitá-lo pessoalmente."

Na última sexta-feira, logo após o carnaval, Ronaldo surgiu de surpresa na Espanha, nas dependências do Valladolid, após 3 meses sem aparecer no clube. A imprensa espanhola relatou o estranhamento de funcionários do clube e jogadores com a visita.

Até o momento, de acordo com fontes da coluna, 25 federações responderam agradecendo o convite, mas declinando da proposta de reunião e reforçando o apoio à atual gestão. Em seu comunicado no Instragram, ele cita "23 portas fechadas".

Ronaldo declarou que "não houve qualquer abertura para diálogo" e que, por isso, está retirando oficialmente sua intenção. Ele realmente achou que seria fácil assim ou tentou apenas adicionar à sua já poderosa imagem o verniz do herói contra o sistema?