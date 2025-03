Desconhecimento e apoio a Ednaldo: como Federações disseram não a Ronaldo

A coluna teve acesso a trechos de algumas das cartas de rejeição enviadas a Ronaldo Nazário por presidentes de federações de futebol pelo país. O Fenômeno anunciou hoje que desistiu de se candidatar à presidência da CBF por encontrar "portas fechadas".

Fontes disseram à coluna que, internamente, existia dúvida se Ronaldo realmente queria fazer campanha pelo cargo.

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE

"É com muito respeito que respondo à sua solicitação de audiência para a apresentação de um projeto para o futebol brasileiro. (…) O que me surpreendeu é que, nessa carta, o senhor coloca em dúvida o Estatuto da Confederação Brasileira de Futebol. Vossa Senhoria precisa saber que o referido Estatuto segue as normas regidas pela FIFA e CONMEBOL, portanto, não há o que ser questionado. Em referência às interferências externas, advém que a entidade (…) também precisa estar de acordo com as leis nacionais (…). Leis estas, assim com o estatuto da CBF, o senhor parece desconhecê-las, o que considero de suma importância para quem quer ser pré-candidato à presidência da CBF. (…) Diante do exposto, abdico da sua visita e esclareço que a atual administração da CBF, na pessoa de seu presidente Ednaldo Rodrigues Gomes, é transparente, sem mácula e tem meu apoio para continuar à frente do Futebol Brasileiro."