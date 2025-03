Palmeiras x São Paulo: Arbitragem errou, mas repercussão é exagerada

Em um ambiente com tantos erros, confesso que me chamou atenção o tamanho da revolta com a marcação do pênalti de Arboleda em Vitor Roque, ontem, pelo Choque-Rei. Parecia o primeiro erro de arbitragem da história. Ou um dos maiores. Um escândalo. São Paulo deveria ter saído de campo. Um assalto. Cortem-lhes a cabeça.

Entendo que foi o atacante do Palmeiras quem buscou o contato, mas o lance não é absurdo. O contato, afinal, existiu. O zagueiro parece recolher a perna e Roque parece saltar na direção do adversário. O VAR, aliás, interveio, sim. Como ficou claro pelo áudio liberado pela Federação Paulista de Futebol, a cabine analisou o lance e teve a mesma interpretação do árbitro de campo. Logo, não havia por que chamá-lo. Certos ou errados (para mim, errados), todos avaliaram que foi pênalti.

É lógico que todo pênalti mal marcado gera um prejuízo enorme. Erros, no entanto, carregam pesos diferentes dependendo do que acontece, do que é assinalado e quando. O São Paulo teve mais da metade do jogo para alcançar o empate. Não o fez. Ficou abalado pelo erro? Talvez. Há um peso em se sentir "roubado". O fato é que o lance ocorreu ainda no primeiro tempo e o Tricolor não conseguiu fazer a sua parte para chegar às redes do rival. O embate não terminou 3 a 0 com três lances capitais decididos pelo juiz ou uma expulsão maluca logo no início ou um pênalti inexplicável no último minuto.