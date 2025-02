Rony, Gabigol, Dudu, Diniz e companhia: o futebol é uma mãe

Lembrando que Rony tem 29 anos e recebe um dos maiores salários do país. Mesmo com os enormes serviços prestados ao Palmeiras, as artilharias, a marca histórica na Libertadores, a abertura do mercado para o rei da bicicleta é surpreendente. E ele segue abusando da sorte.

Entre os treinadores, isso acontece com ainda mais frequência. Na eterna ciranda da volta dos que não foram, o técnico perde aqui e é contratado lá. O seu ruim pode ser o meu bom. Fernando Diniz é um caso clássico. Tite foi considerado no Botafogo, depois de uma passagem melancólica pelo Flamengo. Há sempre uma segunda chance.

Talvez o futebol seja uma mãe, um lugar de fé, com a crença eterna de que tudo pode melhorar, de que basta uma nova casa, um novo abraço, um novo contrato. Desde que você tenha um bom empresário.

