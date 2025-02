A mulher no futebol não pode nem cair em paz

Está bombando agora no UOL a notícia Jogadora alemã reclama de sexismo nas redes sociais por fotos nos jogos. No texto, ficamos sabendo que a meio-campista alemã Lena Oberdorf, da seleção alemã e do Bayern de Munique, está de saco cheio de não poder jogar futebol em paz.

"Quando entro no TikTok depois dos jogos, vejo centenas de edições. Quando levanto minha camisa para limpar o suor, o resultado são cinco edições com música sexy", ela contou a um podcast. Sim, enquanto trabalha, ela precisa policiar a maneira como enxuga o suor, algo absolutamente intrínseco à profissão. Algo que vemos os homens fazerem sem nem piscarmos.

"Às vezes, quando estou caída no chão, penso: 'Esta é uma posição desfavorável'. Nós não caímos tanto no chão porque queremos continuar jogando. Isso se tornou um problema para mim. [...] Porque muitas pessoas dão zoom quando você está deitada. Certa vez, vi um vídeo de um cara sentado na arquibancada do Wolfsburg dando zoom no celular enquanto as jogadoras estavam se alongando."