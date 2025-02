Qual é o Palmeiras de 2025?

Quem teve o infortúnio de assistir à partida entre Água Santa e Palmeiras provavelmente lamentará os pouco mais de 90 minutos de vida que não poderá reaver. Especialmente aqueles que pagaram 240 reais para testemunhar ao vivo, no Mané Garrincha, uma das piores atuações do Alviverde em um bom tempo.

O empate em 1 a 1 não foi ruim para o Netuno, que tenta escapar da lanterna do Paulistão. Mas foi péssimo para a equipe de Abel Ferreira, que terminará a rodada na terceira colocação do seu grupo, fora da zona de classificação do torneio do qual fez as últimas cinco finais.

O que mais me espanta não é o desempenho em si, mas a discrepância entre o que se viu hoje e o apresentado no primeiro tempo contra o Corinthians. No Allianz Parque, embora não tenha conseguido converter em gols sua superioridade, o Palmeiras dominou amplamente aquele que é o time mais forte do campeonato até agora. Parecia faltar só um 9. Hoje parecia faltar tudo.