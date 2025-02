Neymar, Nikolas Ferreira e as risadas que podem ser de você

A seguradora de Marçal recentemente contratou Neymar como garoto-propaganda, então o encontro entre ambos tratava-se, também, de uma ação de marketing.

Classificação e jogos Paulista

A relação com um dos maiores expoentes da extrema-direita, porém, é mais próxima. O jogador revelou o sexo do bebê do parlamentar de Minas Gerais com a modelo Livia Bergamin Orlett, em participação virtual no chá de bebê do casal, em 2023.

Ontem, depois de cumprimentar o amigo efusivamente, com o tradicional "tamo junto", Nikolas se vira para a pessoa filmando e diz: "O Neymar voltou pro Santos, e você? Vai voltar pra igreja quando?" Todos em volta caem na risada.

E o que você tem a ver com isso? Talvez nada. Talvez você, como eu, nem sequer soubesse quem era Zé Felipe (filho do cantor Leonardo) ou Tirulipa (filho do comediante e deputado federal Tiririca). Ou jamais reconhecesse Virginia Fonseca na rua. Talvez não ligue a mínima para futsal, vôlei ou surfe. E queira apenas seguir amando Neymar incondicionalmente.

Isso, claro, é prerrogativa sua. Só não se esqueça quem ele é, o que pensa, o que fez e com quem anda, sob o risco de os parças estarem juntos rindo de você.

Siga Alicia Klein no Instagram