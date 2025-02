Em permanente desvantagem, Corinthians sai melhor de empate com Palmeiras

Falei em alguma transmissão desta semana que o Derby de hoje ajudaria a desenganchar a "Quadrilha" dos clássicos, fazendo referência ao poema de Carlos Drummond de Andrade (João amava Teresa que amava Raimundo etc.). O Palmeiras ganhou do Santos que ganhou do São Paulo que ganhou do Corinthians. Resultado? Empate. Com sabor de vitória para o Timão, mesmo jogando pior.

O Palmeiras foi amplamente superior no primeiro tempo. Memphis e Hugo Souza estavam furiosos com a própria equipe. Logo aos 8 minutos, o Alviverde abriu o placar com o artilheiro do ano, Maurício. Incapaz de transformar o domínio em gols, viu o rival empatar aos 43, em falha de Richard Ríos finalizada por Yuri Alberto.

O cartão amarelo tomado por chutar a bandeira de escanteio na comemoração custou caro ao atacante. Aos 18 da etapa final, levou mais um, por uma simulação incompreensível, e acabou expulso.