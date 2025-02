Sem brilho e com 'empate amargo', Príncipe Neymar segue inabalável

Mas e Neymar? Ele bateu escanteio, sofreu faltas, teve algumas oportunidades. Nada mais do que Tiquinho ou Guilherme. Não hoje.

Com cada movimento seu observado de perto por milhares de câmeras no estádio, cercado de gritos e lágrimas, tietado pelos adversários e por celebridades, o atacante pelo menos mostrou que está evoluindo fisicamente. Cinquenta minutos de futebol, neste momento, são a realidade do atleta. A expectativa? Essa não conhece limites.

O outro destaque positivo ficou para o time de Ribeirão Preto, partícipe involuntário de um embate que poderia ter sido épico. Ainda sem vitórias no campeonato, o Botafogo-SP segurou a bronca da festa, da atmosfera, da desvantagem numérica e do "efeito Neymar", saindo de Santos com um empate que a grande estrela da noite chamou de amargo.

Nada que diminua o frisson em torno do ídolo. Afinal, absolutamente nada parece conseguir abalar a sua imagem.

