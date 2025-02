Alguém tinha se esquecido do Flamengo?

Chamou-me a atenção a reação à vitória do Rubro-negro sobre o Botafogo, ontem, em Belém. O 3 a 1 e o título da Supercopa pareceram pegar algumas pessoas de surpresa. Nossa, Bruno Henrique é craque! Meu Deus, o Gerson! E o Wesley, hein? O Flamengo tem um dos melhores times do Brasil! Desbancou o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro! Caramba! São bons, né? É mesmo.

Curioso, afinal o Flamengo não foi agressivo ao mercado. Pelo contrário, abriu mão da sua maior contratação da temporada passada, o argentino Carlos Alcaraz, emprestado ao Everton. "Sinto que é um fracasso meu ele não ter dado certo", afirmou um contrito Filipe Luís.

O elenco é basicamente o que sempre foi: forte. Passou boa parte do ano mal treinado e vastamente lesionado. Em 2024, o clube registrou 30 lesões. Só De La Cruz esteve quatro vezes no Departamento Médico, desfalcando a equipe por 13 partidas. Cebolinha perdeu 38 jogos. Viña, 28. Pedro só deve retornar em junho. Michael se machucou logo ao chegar. Arrascaeta também foi figura frequente no DM.