A falência múltipla do futebol em São Paulo

A cidade onde nasci aniversaria hoje. Como de praxe, recebeu nesta data comemorativa a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Paulo virou para cima do Corinthians, depois de estar perdendo por 2 a 0, e foi campeão com uma belíssima vitória por 3 a 2. Triunfo marcante do Tricolor.

Menos marcantes são as derrotas civilizatórias da capital. Primeiro, o próprio Pacaembu. Surrupiado do município e sem o Tobogã, deveria ter sido inaugurado em 25 de janeiro de 2024. Um ano depois, hospedou o encerramento da Copinha com permissões de última hora, obras por todos os lados e capacidade reduzida. É só privatizar que resolve tudo, né?

Outra tristeza ficou por conta da mais infeliz permanência e produto de exportação do futebol paulista: a torcida única. Por causa da melhor campanha, apenas são-paulinos puderam acompanhar a festa. Assim como amanhã, no repeteco do confronto, pelo Campeonato Paulista, somente torcedores tricolores poderão comparecer ao Morumbis.