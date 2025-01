Impeachment no Corinthians e a infantilidade de homens no poder

As votações de ontem envolvendo o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, do Corinthians, me deram um pouco de "anos 90 feelings". Briga de dirigente, torcida organizada na tocaia, plantão da tropa de choque da PM.

Dedo na cara e gritaria.

De maneira similar ao que acontece na política do mundo aqui de fora, impeachments no futebol são políticos. Importa menos o que você fez e mais o apoio que consegue arregimentar.