Resultados da estreia do Carioca mostram o que viraram os Estaduais

Botafogo 1 x 2 Maricá

Classificação e jogos Carioca

Nova Iguaçu 1 x 1 Vasco

Flamengo 1 x 2 Boavista-RJ

Fluminense 0 x 0 Sampaio Corrêa-RJ

Isso importa? Tanto quanto os estaduais: não.

Um dos quatro deve levar o título e ele continuará tendo pouca relevância dentro do contexto geral. Vale lembrar que Botafogo, Flamengo e Fluminense estarão no Super Mundial, no meio do ano. Ou seja, há coisas muito maiores com que se preocupar em um ano de calendário massacrante.