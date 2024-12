Oscar no São Paulo: time dá de presente à torcida uma incógnita

Oscar é a grande contratação do Tricolor para 2025. O presente de Natal para a torcida.

Formado em Cotia, ele virou a grande meta da diretoria, mesmo diante da realidade financeira da instituição.

Apesar da relação umbilical com o São Paulo, o meia-atacante de 33 anos só atuou em uma partida pelo profissional, em 2010. Logo rescindiu seu contrato, transferiu-se para o Inter, no que virou um imbróglio de quase dois anos, culminando com a indenização do clube formador.