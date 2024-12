Quer ingressos para o Super Mundial da Fifa? Fique de olho no 'mercado'

Torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão de olho na abertura da venda de ingressos para o Super Mundial de Clubes, que acontece nesta tarde. O evento será realizado pela Fifa, em julho de 2025, espalhado em diversas sedes nos Estados Unidos.

Já sabemos que o bilhete mais barato custará 30 dólares e que estarão disponíveis entradas apenas para as 48 partidas da fase de grupos.

E o que o "mercado" tem a ver com isso? Bom, em uma disputa invisível com o governo, diante da desidratação do pacote de gastos sendo votado no Congresso, a cotação do dólar chegou hoje a R$ 6,30. Nesta distopia, o real está vivendo uma desvalorização semelhante à do peso argentino, moeda de um país que vive em crise há décadas.