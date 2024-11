A seleção brasileira só engana a si mesma

Raphinha saiu do empate com o Uruguai dizendo que o Brasil "jogou para c******". A rima com baralho só mostra o tamanho do buraco em que nos encontramos.

A estrela do Barcelona claramente bebeu da mesma fonte alucionógena que Dorival Jr., que há meses insiste em uma evolução que só ele vê.

Como já repeti inúmeras vezes neste espaço, o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe. Ou como diz a minha psicóloga, a esperança só é boa quando ancorada na realidade.