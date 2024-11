Gabigol voltou? Por que é tentador acreditar nisso

Então, quase no apagar das luzes de 2024, ele desencantou. Na bela partida que o Flamengo fez contra o forte Atlético-MG, diante de mais de 64 mil rubro-negros apaixonados, Gabigol voltou. Foi peça fundamental na vitória por 3 a 1, que deixa o Flamengo perto do título da Copa do Brasil — o primeiro relevante desde a Libertadores 2022 (vencida com gol do então camisa 9).

Voltou mesmo? Por que essa ideia é tão tentadora?

Bom, no caso do Flamengo, porque leva esperança a uma equipe que teve seu ataque dizimado por lesões. Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro foram responsáveis por 40% dos gols da temporada. E estão todos no DM. Gabigol nunca foi tão necessário.

Mas há algo nele que, acredito, desperta uma esperança em todos nós. A esperança do gol. Do atacante efetivo, decisivo, matador. Aquele que todos querem no seu time, aquele de que a seleção tanto precisa.

Gabriel é o tipo do cara necessário ao futebol. O cara que permanece ídolo mesmo depois dos perrengues, aquele cuja marra uns amam odiar e outros odeiam amar. Aquele de quem a torcida não consegue se desapegar.

Não, não estou dizendo que ele deva ser convocado. Nem ter seu contrato imediatamente renovado com o Flamengo ou ser chamado por outro clube capaz de bancar seu exorbitante salário. É absurdamente cedo para tudo isso.