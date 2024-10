Não, filho, o Bellingham não é melhor que o Pelé

Meu filho tem assistido a muitos vídeos de futebol no YouTube. Um dos canais de que mais gosto — e a gente precisa gostar porque eles veem as mesmas coisas oito mil vezes — apresenta desafios que misturam lances em campo e cards de atletas famosos. A pontuação de cada um determina, por óbvio, o seu valor. Assim como o "overall" em alguns jogos de videogame, também onipresentes na internet.

O que eu descobri com isso? Que o valor atribuído no universo virtual impacta de verdade o mundo real. No primeiro, Neymar não vive lesionado e pouco importa que esteja na Arábia Saudita. Mesmo quem nasceu há 5 anos e, portanto, não viu grandes momentos do atacante, anda por aí acreditando que ele é um dos melhores da atualidade — ou de todos os tempos. Ele não precisa jogar para ser ídolo, e isso é um pouco assustador.

Os pequenos podem até descobrir sobre Maldini, Baresi, Cafu, Zidane e Ronaldo (que demorei um tempão para convencer meu filho que não era o Cristiano com a camisa do Brasil), quando aparecem partidas com as Lendas. Esses caras, porém, são apenas abstrações, números em uma tela. Mais até do que os outros.