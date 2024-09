Números contra o Botafogo devem preocupar o São Paulo na Libertadores

Ontem, na live de pós-jogo que fizemos no UOL e nas entrevistas com os jogadores do São Paulo depois do empate no Nilton Santos, havia um ar otimista do lado tricolor. Torcedores exultantes, atletas celebrando o questionável "saber sofrer".

De fato, o resultado foi excelente para o time paulista. Depois de ser amassado no primeiro tempo e conseguir apenas algum equilíbrio no segundo, poderia ter sido muito pior. Não só segurou o Botafogo, como segurou o Botafogo em uma noite cheia de chances alvinegras.

Os números para além do placar, porém, apontam uma realidade preocupante para Zubeldía.