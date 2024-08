Palmeiras x Flamengo de ontem mostrou o verdadeiro tamanho dos times

A partida de ida pelas oitavas da Copa do Brasil, no Maracanã, deixou uma impressão forte sobre os dois clubes mais vitoriosos dos últimos anos. O Flamengo é monstruoso. O Palmeiras talvez tenha acabado. Falou-se até que Abel teria perdido o controle do vestiário. Metade da equipe precisa sair, seu ciclo findou. Já era. Vai tomar um pau do Botafogo e o Brasileirão virou um sonho distante.

No final de semana, o Alviverde teve uma atuação pobrinha contra o Inter e o túnel parecia mesmo não ter luz.

Até que as luzes do Allianz Parque se acenderam para o jogo da volta. E, em cinco minutos, o Palmeiras mostrou que estava vivo. Amassou o Flamengo na primeira meia hora. Mesmo perdendo Felipe Anderson e Mayke no primeiro tempo, não perdeu o domínio. Durante praticamente todo o tempo, havia mais pinta de o Verdão ampliaria o placar do que tomaria o empate.