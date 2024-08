Brasileiras jogam como campeãs do mundo e amassam a Espanha rumo ao ouro

A goleira espanhola ajudou, chutando a bola na companheira Paredes e abrindo o placar para o Brasil logo aos 5 minutos. Só no primeiro tempo, finalizamos 11 vezes. Terminou 2 a 0 com um golaço de Gabi Portilho, assistida magistralmente por Yasmin, mas poderia ter terminado 3 ou 4 a 0.

Terminou mesmo 4 a 2. Com 17 minutos de acréscimo. Sabor de goleada para cima das melhores do mundo. Apenas.

Depois de um belo contra-ataque puxado por Priscila, Adriana finalizou aos 25 do segundo tempo. Parajuello marcou aos 39, Kerolin fez o quarto aos 45 e Parajuello fechou a conta aos 56.

Que vitória, Brasil. Que moral.

Arthur Elias errou ao se incomodar com as justas críticas no início da competição. Errou mais ainda ao apontar nominalmente apenas as jornalistas mulheres. Mas o técnico acertou a equipe. Melhorou significativamente contra a França e mais ainda contra a Espanha, irreconhecível diante da permanente pressão brasileira. Mérito seu e das atletas, que superaram também as ausências de Rafaelle, Antonia e Tamires.

Depois de uma fase de grupos fraquíssima, renascemos. Depois de tomar a virada do Japão em cinco minutos, renascemos. Depois de perder Marta, renascemos. Depois de 19 minutos de acréscimo contra as donas da casa, renascemos. Depois das pratas de 2004 e 2008, temos a chance de ressuscitar um sonho dourado que parecia muito distante em 2024.