Coletivo palmeirense quer mudar estatuto para ampliar participação feminina

Leila Pereira vem ocupando um espaço cada vez maior na mídia, consolidando-se como uma liderança entre os dirigentes e, francamente, almoçando alguns deles com suas falas serenas e mordazes. No entanto, a participação feminina nas tomadas de decisão do clube ainda é alvo de crítica.

Uma das fundadoras do grupo, Anna Olimpia explica que a ideia é eliminar "a distinção entre sócio titular e dependente para fins políticos. Com isso, esperamos assegurar maior participação nas eleições e que mais mulheres tenham condições estatutárias para votar e ser votadas. Acreditamos firmemente que a inclusão e a democracia são fundamentais para o funcionamento saudável do clube. Estamos comprometidas não apenas em levantar esse debate, mas também em apresentar propostas concretas e que promovam mudanças efetivas".

A análise é bastante direta e talvez surpreendente: "Mesmo tendo uma mulher hoje no comando do Palmeiras, estas questões não têm sido discutidas", conclui Julien.

