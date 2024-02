Para a CBF é bom falarmos sobre o vexame da seleção pré-olímpica

Em junho de 2021, escrevi sobre casos relatados a mim do mais escancarado assédio sexual na sede da entidade, ainda sob a gestão Rogério Caboclo — punido depois com 15 meses de suspensão. Histórias que há muito se sabe e de que pouco se fala.

Nas últimas semanas, tornaram-se públicas acusações de Luísa Rosa, única diretora da história da confederação (repitam comigo: única mulher na história a ocupar um cargo de direção por lá). Nada do que ela diz surpreende uma mulher que já circulou nesse tipo de espaço em geral, e na CBF especificamente. Ela descreve um "ambiente doentio", com frequentes humilhações.

Segundo o documento produzido por seus advogados, entre outras coisas, ela "era obrigada a almoçar enquanto os diretores falavam sobre as prostitutas que seriam contratadas para acompanhar visitantes e convidados pós-eventos". A diretora também evitava viajar no mesmo veículo que seus colegas, porque era "constantemente 'convidada' a sair para almoços e jantares com diretores fora do local de trabalho".

Sem falar nos casos de espionagem, politicagem, no retorno de Ednaldo Rodrigues. E precisamos falar. Precisamos dar plataforma às vítimas. Precisamos destacar o trabalho dos bravos jornalistas investigativos que correm atrás de histórias que nem sempre veem a luz do dia. Ou, quando veem, logo se dissipam nas mais diversas cortinas de fumaça.

Seria bom poder lamentar só as derrotas dentro de campo, mas nem esse direito a CBF nos dá. É todo dia um 7 a 1 diferente.

Siga Alicia Klein no Instagram e no Twitter