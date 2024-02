Show de homofobia na TV prova que o futebol é mesmo terra de ninguém

Um importante programa esportivo, em uma importante emissora, comandado por uma importante figura da comunicação (e do futebol) deixou correr hoje um show de homofobia. Daquelas coisas que constrangeriam em um grupo de zap — e que eu pensava impensável na televisão. Porque sou ingênua.

Diante de convidados desconfortáveis, o apresentador insistia nas "piadas":

Fulano botou a bola com a mão, hein?

Fulano foi sem dó no fundo.

Você acha que fulano toma muita bola nas costas?

Você já tomou muita bola no queixo?