Palmeiras reserva arranca vitória e Abel mantém mistério para a Supercopa

A gente aqui esperando para ver como Abel Ferreira iria montar o Palmeiras em preparação para a Supercopa, no domingo, e ele faz o quê? Mete a molecada em campo. Time totalmente reserva, seis crias da base no plantel titular, média de idade de 25 anos e três pontos no bolso.

O Red Bull Bragantino, com força máxima, segue seu início de ano modorrento, com apenas quatro pontos no campeonato e nenhuma vitória em casa.

Depois de um bom começo, que parecia indicar um Palmeiras bastante ofensivo, a garotada teve sua liberdade tolhida. Pedro Caixinha logo arrumou o meio-campo com a entrada de Jadsom, fechou os espaços e ainda conseguiu algumas oportunidades.