Já no Novelli Júnior, bom, lá o bicho pegou. A crise instalada pelas trapalhadas da gestão Augusto Melo se estendeu ao gramado e até aos microfones. Como se não bastasse uma atuação tristíssima, a derrota e os aplausos para a saída de Yuri Alberto, o Timão terminou o dia lavando roupa suja e se envergonhando em público.

Primeiro, Cássio comentou o caso Matheuzinho à CazéTV: "A diretoria eles têm que resolver isso, não cabe a mim vir falar isso. Não é uma coisa legal, jogador treinando aqui e depois indo embora. Posso falar que é um ano de reformulação, jogar no Corinthians não é fácil. Saíram muitos jogadores, novos chegando, faz parte, reformulação, tem que trabalhar".

A gente te entende, Cássio. Nada legal.

Assim como não é nada legal um treinador criticar abertamente um jogador específico, menosprezando de quebra o seu time de origem — time que, não esqueçamos, terminou o Brasileirão à frente do seu. Referindo-se a um chute para fora de Raniele, Mano Menezes disse que o atleta achou que estivesse "lá em Cuiabá" e que, no Corinthians, "não dá".

Um grande clube de futebol é composto por muitas camadas e o isolamento entre elas tem limite. Como blindar a equipe quando um erro da direção tira do elenco um cara que já estava treinando com os colegas? Ou quando um deles vai embora na surdina, no dia anterior ao início da temporada, depois de ter sido anunciado (sem contrato assinado)? Ou estreias são adiadas por conta de parcelas ainda não pagas?

As limitações do elenco agora andam de mãos dadas com o caos e muito pode ser explicado por isso. Menos a fala de Mano. Essa foi só um treco deplorável e preconceituoso mesmo.