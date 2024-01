Falo da maneira como Leila Pereira conduz a política no clube, a maneira como exerce seu poder, como age tal qual uma benfeitora, como alguém de quem o Palmeiras depende ou deveria ser grato, sem reconhecer os enormes frutos colhidos pelas suas empresas com a relação. Falo das punições a opositores. Da falta de transparência e do conflito de interesses. Do tumultuado trabalho do futebol feminino. Falo do uso oportunista e equivocado da pauta feminista. Não são poucos os problemas.

Mas não falarei deles hoje. Hoje reconhecerei o óbvio: Leila Pereira não é perfeita. Como não foi um sequer de seus antecessores. Como ela mesma colocou, em mais um de seus arroubos personalistas na coletiva: Leila Pereira é dura, firme, vitoriosa. E solitária. Não apenas isso. Mas isso também.



(Eu moro em Brasília e não consegui me programar a tempo para estar na coletiva. Infelizmente.)

Siga Alicia Klein no Instagram e no Twitter

Leia todas as colunas da Alicia aqui