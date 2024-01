Pois bem, observemos a palavra de Jesus: "Primeiro, não tive sorte com Neymar, nunca tinha trabalhado com Neymar, trabalhamos um mês e meio [até sua grave lesão]. É um jogador fora do normal, fora de série. Portanto, perdemos qualidade, pelo menos ofensivamente. Um menino fácil de lidar, doce, compreensivo."

Segue a "polêmica": "Agora, vive a vida dele além do futebol da maneira dele, ao contrário do [Cristiano] Ronaldo. Ronaldo tem mais paixão pelo futebol, portanto, conhece a prioridade, Neymar tem mais paixão por outras coisas, coisas que a vida privada oferece para ele. Mas, como jogador é fabuloso, como homem, que estive um mês e meio com ele, me surpreendeu positivamente em tudo", completou.

Gente, o que nesta fala pode ser questionado? CR7 é uma máquina. O tabloide inglês The Sun publicou em 2021 a suposta dieta de seis refeições do português: presunto, queijo e iogurte desnatado na primeira; frango e salada no almoço; atum, tomate, azeitonas e ovos de lanche; torradas com abacate e outras frutas antes do jantar; e, por último, duas refeições com salada e frutos do mar. Praticamente não bebe ou come doces. Não fuma. Não toma refrigerante. Sem falar na excruciante rotina de treinamentos físicos.

Se isso não é sacrifício, contem-me o que é. Enquanto isso, Neymar recupera o joelho em cruzeiro, nas baladas, em finais de semana de pôquer com os parças e tantas outras peripécias do pai da pequenina Mavie.

Um está certo e o outro, errado? Não. Jesus, inclusive, não fez um juízo de valor. Apenas analisou os fatos, dos quais é testemunha próxima.

Cada um trata a profissão como entende melhor. E colhe os frutos da sua dedicação. Ou da falta dela. E tá tudo bem.