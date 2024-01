Augusto Melo já deixou claro seu desejo por Gabigol. Eu também desejo várias coisas que não posso adquirir (o bolão da Mega da Virada me deixou sonhar), então não julgo. Uma das minhas figurinhas favoritas do zap é "não tenho dinheiro, mas tenho interesse".

A verdade é que os sonhos altos de Melo têm, sim, alguma chance de se realizar — ao contrário dos meus, já que sigo não-milionária.

Gabigol não é jogador reserva. Não discuto a decisão técnica de fincá-lo no banco; apenas constato que virar coadjuvante não se encaixa bem com o perfil vencedor e cheio de personalidade do atacante. Não faz nem sentido esse papel.

Se ele conseguir retomar a forma, tornará o Flamengo ainda mais perigoso em 2024. Se permanecer infeliz e mal da perna esquerda, pode se tornar um problema. Um problema caro.

No estremecido Corinthians, seria rei. Pelo menos no começo. Então, o Rubro-negro se livraria de um potencial abacaxi, fortalecendo diretamente um adversário. Daquelas decisões difíceis do futebol.

Com um ou dois pretendentes reais, o fato é que, diferentemente de Dona Flor, Gabigol só poderá ter um — e não lhe caberá escolher qual.